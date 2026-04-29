قبل مواجهة الأهلي.. إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ15

كتب : محمد عبد الهادي

11:25 م 29/04/2026 تعديل في 11:31 م
تلقى نادي الزمالك خبرًا صادمًا، اليوم الأربعاء، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في قمة الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

أشار التحديث الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى توقيع عقوبة جديدة ضد نادي الزمالك تقضي بإيقاف القيد.

وتشير المعطيات إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد النادي وصل إلى 15 قضية حتى الآن، من بينها قرار إيقاف القيد الصادر اليوم.

ما سبب إيقاف قيد الزمالك؟

كشف مصدر مطلع بالزمالك أن عقوبة إيقاف القيد التي تلقاها النادي اليوم، بسبب تأخر دفع مستحقات القسط الثالث لنادي أوليكساندريا الأوكراني من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا للأبيض.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، يوم الجمعة 1 مايو، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ترتيب الأهلي والزمالك قبل القمة

يدخل الزمالك المباراة وهو في الصدارة برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة

