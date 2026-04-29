الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟

كتب : هند عواد

04:12 م 29/04/2026 تعديل في 04:41 م
    عبدالله حسونة (5)
    عبدالله حسونة (1)
    عبدالله حسونة (2)
    عبدالله حسونة (4)
    عبدالله حسونة (3)
    عبدالله حسونة

قبل 10 سنوات، كان عبدالله حسونة يمارس رياضة "الجمباز"، لكن قرار والده بتغييره للرياضة التي يمارسها واختيار أخرى للدفاع عن النفس، كان بداية مشروع بطل أفريقي خطف أنظار العالم.

المصري عبدالله حسونة، صاحب الـ16 عامًا، تُوّج ببطولة أفريقيا للمصارعة، المقامة في الإسكندرية، وخلال المباراة النهائية قام بحركة هجوم معاكس، حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة على حساب الاتحاد الدولي للمصارعة على موقع "فيسبوك"، وسط إشادات عالمية باللاعب.

أول تعليق من والد المصارع عبدالله حسونة صاحب اللقطة الشهيرة

روى والد عبدالله حسونة كواليس بدايته في المصارعة وتحضيره لبطولة أفريقيا، وقال في حوار خاص لمصراوي: "عبدالله في عمر الخمس سنوات كان يلعب رياضة الجمباز، لكنني وجدته غير جيد فيها، ففكرت في لعبه لرياضة بها دفاع عن النفس، وسألت: ما هي أكثر لعبة بها دفاع عن النفس غير الجمباز؟ قالوا لي المصارعة".

وأضاف: "ربنا كرمني بمدرب كويس أسسه، وبعدها لعب باسم نادي القناة حتى البراعم لأننا من محافظة الإسماعيلية، حتى جاءت لجنة من الشباب والرياضة باسم "المشروع القومي للبطل الأولمبي"، وتقوم باختيار المواهب من المحافظات، اختاروا عبدالله، وبعدها حصل على الاستغناء من نادي القناة، ولعب باسم المشروع القومي للبطل الأولمبي".

وكان لدى عبدالله الموهبة والليونة في جسمه، التي لفتت أنظار المدربين في مراحله المختلفة، فنصحوا والده بضرورة الاهتمام به.

ويقول والد عبدالله: "كان عندنا هدف أنه يكون بطلًا أولمبيًا، وأي كابتن يشوفه يخبرني بأن عبدالله موهوب وعليّ الاهتمام به، جئنا على حاجات كثيرة مثل الخروجات عشان التمرين، حياته عبارة عن تمرين ومذاكرة، وحاليًا هو في الصف الأول الثانوي العام".

واختتم والده: "عبدالله أخذ بطولة الجمهورية أكثر من مرة، وحصل على بطولة إبراهيم مصطفى في الإسكندرية، وبطولة أفريقيا الحالية هي الأولى له، ودائمًا نسافر معه وندعمه، ولكن البطولة الحالية هي أطول معسكر خاضه، وحصلنا على جواب من وزارة الشباب والرياضة للمدرسة من أجل الغياب، وبالفعل المدرسة ساندتنا في الأمر".

عبدالله حسونة بطولة أفريقيا للمصارعة

وفاة والد الفنان حمدي الميرغني
إتاحة التنقيب لمالك الأرض.. الحكومة تعدل لائحة التعدين وتحظر مناطق
"كان بيلعب بالطيارة".. . مصرع طفل في انفجار محول كهربائي بالقليوبية- صور
رسميًا.. نفاد تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

الملك تشارلز.. كيف استغل "دبلوماسية الأبّهة" لانتقاد ترامب؟

الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"