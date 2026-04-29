الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

مدحت العدل: الأهلي ليس “مرعبًا”.. والزمالك قد يخسر القمة

كتب : محمد خيري

11:43 ص 29/04/2026

مدحت العدل

تحدث الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تطورات المشهد في الدوري المصري، عقب خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز، وتعادل نادي الزمالك مع إنبي، مؤكدًا أن المنافسة لا تزال مفتوحة، خاصة قبل مباراة القمة المرتقبة.

وقال العدل، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو"، إن الأهلي يظل قادرًا على تحقيق الفوز في مواجهة القمة المقبلة، رغم تراجع نتائجه مؤخرًا، مشددًا على أن حسم الدوري لم يحدث بعد.

وأضاف أن كرة القدم لا تعرف “الفريق المرعب”، موضحًا: “مفيش فريق مرعب في الكورة، هي لعبة قائمة على المحاولة والتنافس”، في إشارة إلى أن التفوق ليس مضمونًا لأي طرف.

التعثر لن يقلل من قيمة الأهلي

وأشار إلى أن تعثر الأهلي هذا الموسم لن يقلل من قيمته، معتبرًا أن النادي خاض تجربة بضم عدد من اللاعبين الكبار بصفقات قوية، لكنها لم تحقق النجاح الكامل حتى الآن.

كما انتقد سلوك بعض الجماهير، مؤكدًا ضرورة دعم اللاعبين بدلًا من توجيه الإهانات، خاصة أنهم يسعون لتحقيق الفوز داخل الملعب.

ولفت إلى أن تفاصيل صغيرة قد تغيّر مجرى المباريات، مستشهدًا بهدف محمود حسن تريزيجيه الملغى أمام بيراميدز، والذي كان من الممكن أن يمنح اللقاء مسارًا مختلفًا.

واختتم العدل تصريحاته بالإشارة إلى أن ما يحدث داخل الأهلي يتضمن بعض الأخطاء الإدارية، مؤكدًا أن التجربة الحالية تحتاج إلى مراجعة لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

الزمالك مدحت العدل الأهلي الدوري المصري

"تبت يدين إيرانكم".. مشاري العفاسي يشن هجوماً جديداً على إيران
زووم

"تبت يدين إيرانكم".. مشاري العفاسي يشن هجوماً جديداً على إيران
بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة
بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة
"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر
"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر
قبل حسام السيلاوي.. هؤلاء النجوم واجهوا تهمة ازدراء الأديان
قبل حسام السيلاوي.. هؤلاء النجوم واجهوا تهمة ازدراء الأديان
حركة جنونة.. مصارع مصري يشغل الأضواء في بطولة أفريقيا
حركة جنونة.. مصارع مصري يشغل الأضواء في بطولة أفريقيا

