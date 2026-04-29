مدحت العدل: الأهلي ليس “مرعبًا”.. والزمالك قد يخسر القمة

تحدث الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن تطورات المشهد في الدوري المصري، عقب خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز، وتعادل نادي الزمالك مع إنبي، مؤكدًا أن المنافسة لا تزال مفتوحة، خاصة قبل مباراة القمة المرتقبة.

وقال العدل، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو"، إن الأهلي يظل قادرًا على تحقيق الفوز في مواجهة القمة المقبلة، رغم تراجع نتائجه مؤخرًا، مشددًا على أن حسم الدوري لم يحدث بعد.

وأضاف أن كرة القدم لا تعرف “الفريق المرعب”، موضحًا: “مفيش فريق مرعب في الكورة، هي لعبة قائمة على المحاولة والتنافس”، في إشارة إلى أن التفوق ليس مضمونًا لأي طرف.

التعثر لن يقلل من قيمة الأهلي

وأشار إلى أن تعثر الأهلي هذا الموسم لن يقلل من قيمته، معتبرًا أن النادي خاض تجربة بضم عدد من اللاعبين الكبار بصفقات قوية، لكنها لم تحقق النجاح الكامل حتى الآن.

كما انتقد سلوك بعض الجماهير، مؤكدًا ضرورة دعم اللاعبين بدلًا من توجيه الإهانات، خاصة أنهم يسعون لتحقيق الفوز داخل الملعب.

ولفت إلى أن تفاصيل صغيرة قد تغيّر مجرى المباريات، مستشهدًا بهدف محمود حسن تريزيجيه الملغى أمام بيراميدز، والذي كان من الممكن أن يمنح اللقاء مسارًا مختلفًا.

واختتم العدل تصريحاته بالإشارة إلى أن ما يحدث داخل الأهلي يتضمن بعض الأخطاء الإدارية، مؤكدًا أن التجربة الحالية تحتاج إلى مراجعة لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.