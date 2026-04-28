مع أنباء رحيله.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز؟

علقت ياسمين أمل زوجة لاعب الأهلي السابق ومدير قطاع الناشئين الحالي وليد سليمان، على خسارة المارد الأحمر أمام فريق بيراميدز في الدوري المصري.

وخسر الأهلي من فريق بيراميدز أمس الإثنين، في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاثية نظيفة.

تعليق زوجة وليد سليمان بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز

نشرت ياسمين أمل زوجة لاعب الأهلي السابق ومدير قطاع الناشئين الحالي وليد سليمان ، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" اليوم الثلاثاء، وكتبت:" كنا زمان لما نخسر ماتش عادي في الدوري نقعد اسبوع في البيت مكسوفين من اللي حصل زعلانين اننا خسرنا وقبل اي ماتش مهم كنا بندخل في قوقعة".

وتابعت: "حاجه تحزن والله خسارة كل حاجه والله خسارة تيشرت الأهلي قيمته وغلاوته عندنا كجمهور لا تقدر بثمن النجم مش بالكلام أنا اعرف النجم لما يكون مستمر يحقق إنجازات على مدار مش اقل من 3 مواسم غير كدا".

اقرا ايضاً:

رسميًا.. نفاذ تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري

لاعب المصري السابق لمصراوي: بيس توروب أسوأ مدرب في تاريخ الأهلي