شهدت منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل مأساوية حيث قتل عامل خردة زوجته بسبب شكه في سلوكها باستخدام "سكاكين وعصا خشبية وحزام ومطرقة وكيسا بلاستيكيا"، وإشعال النار بجثتها باستخدام بنزين.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في عام 2024.

المتهم "م م."، 53 سنة، عامل خردة، مقيم أرض التين عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة، قتل زوجته المجني عليها "ر س ." عمداً مع سبق الإصرار بسبب شكه في سلوكها.

لم بتوقف المتهم عن ذلك وأقدم على قتل شخص آخر ظن الزوج أنه على علاقة بزوجته، خلال الأشهر التي سبقت إقباله على قتلهما.

تفاصيل جريمة القتل

بدأت تفاصيل القضية عندما ساورت المتهم شكوك بشأن سلوك زوجته وعلاقتها بأحد معارفه، فقرر التخلص منها بعد فترة من التفكير والتخطيط المسبق، حيث أعد عدداً من الأدوات التي استخدمها في تنفيذ جريمته داخل نطاق مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

المتهم نفذ جريمته بحق زوجته، ثم سعى إلى إخفاء معالم الواقعة والتخلص من الجثمان بعيداً عن أعين المارة.

انتهى الزوج من الجريمة الأولى، وسيطرت وساسوس العلاقة غير مشروعة بين زوجته والمجني عليه الثاني "ص.إ". وبعد مرور نحو أسبوع، استدرجه إلى مسكنه مستغلاً علاقة الصداقة التي جمعتهما، قبل أن يعتدي عليه مستخدماً أدوات أعدها مسبقاً، ما أسفر عن وفاته.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أعد الأدوات المستخدمة في الواقعتين مسبقاً، وهو ما اعتبرته دليلاً على توافر نية القتل وسبق الإصرار، كما أسندت إليه تهمة حيازة أدوات وأسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني، واستخدامها في ارتكاب الجريمتين.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليه اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار في الواقعتين، إلى جانب حيازة الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمتين.

الإعدام للمتهم

وبجلسة 14 سبتمبر 2025، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لعامل خردة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه بقتل زوجته بسبب شكه في سلوكها وإشعال النار بجثتها باستخدام بنزين، وكذلك قتل شخص أخر لشكه بوجود علاقة غير شرعية مع زوجته المجني عليها الأولى، باستخدام سلاح أبيض "سكين" وعصر خشبية وحزام، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

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