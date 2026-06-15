أعلنت لجنة النظام والمراقبة بالأزهر الشريف أسماء الطلاب والطالبات العشرة الأوائل المتفوقين في الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة سوهاج، والذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى المحافظة خلال العام الدراسي الحالي.

وضمت قائمة الأوائل كلاً من: فريدة محمد حامد حمود، وآدم أشرف محمد عبد الرحمن من معهد الإمام مالك النموذجي، وأحمد صبري عبد الله خليفة من معهد نبع البارود الابتدائي، وخديجة إسماعيل خلف إسماعيل من معهد علي بن أبي طالب النموذجي بتيات، والروميساء محمود عبد الكريم مصطفى من معهد أولاد يحيى الحاجر الجديد.

كما جاءت ضمن قائمة الأوائل: خيرية حاتم علي أحمد من معهد علي بن أبي طالب النموذجي بتيات، ومودة خلف محمد أحمد من معهد الشهيد إمام خطاب الابتدائي، ومحمد أشرف علي عبد الله من معهد القرامطة غرب، ورزق مصطفى عبده فؤاد من معهد علي بن أبي طالب النموذجي بتيات، ونازراسة محمد ضاحي من معهد الشيخ محمود عنبر النموذجي.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية

وشملت قائمة المتفوقين أيضًا: ريم وائل محمد محمد أبو زيد من معهد شطورة الابتدائي، وعبد الله أحمد عاطف علي، ويوسف محمد جمال محمود التاني، ورويدا منصور شعبان عمران، ومريم علاء عبد الحفيظ عبد الله، ورقية محمد عبد السميع حسان، وعمر جمال محمد علي من معهد الشيخ محمود عنبر النموذجي.

كما ضمت القائمة: سارة أحمد محمد أحمد علي من معهد الفتح الابتدائي، وسهيلة أحمد فتحي عبد الفتاح طلب، وسلسيل بهاء الدين السيد محمد، ولجين طلعت محمد يوسف محمد، وأسيل محمد زكي علي، ورزان أحمد محمود أحمد من معهد علي بن أبي طالب النموذجي بتيات.

وجاء ضمن الأسماء كذلك: محمد علاء علي عبد الحافظ محمد من معهد شطورة الابتدائي، ويوسف هاني محمد فراج حسن من معهد علي بن أبي طالب النموذجي ببنيين، وصفاء إبراهيم عيسى محمد من معهد الذكر الابتدائي، وآلاء محمد علي أحمد من معهد عبد الرحيم الشندي، وآية أحمد عبد الكريم محمود من معهد السواني الابتدائي، وجنى أحمد عبد السلام محمد من معهد ساحل طهطا الابتدائي، وفيروز أحمد فتحي كامل من معهد الإمام مالك النموذجي، وسجود محمود عبد الحميد محمد من معهد بنجا الابتدائي.

وأكدت منطقة سوهاج الأزهرية أن هذه النتائج تعكس مستوى التميز العلمي الذي يحققه طلاب المعاهد الأزهرية بمحافظة سوهاج، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون طوال العام الدراسي، والتي أسهمت في تحقيق هذه المراكز المتقدمة وحصد نتائج مشرفة على مستوى المحافظة.