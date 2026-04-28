الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

سقوط الزمالك في القمة لا يكفي.. سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري المصري

كتب : هند عواد

06:21 م 28/04/2026 تعديل في 06:48 م
    احتفال حامد حمدان
    هدف ماييلي في الأهلي

عاد بيراميدز إلى المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري من جديد، قبل 3 جولات من نهاية الموسم، بعد الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة، وتعادل الزمالك مع إنبي.

وتقلّص الفارق بين بيراميدز (الوصيف بـ47 نقطة) والزمالك (المتصدر بـ50 نقطة) إلى 3 نقاط فقط، فيما يحل الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة.

المباريات المتبقية للأهلي وبيراميدز والزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري، ثم سموحة وسيراميكا كليوباترا، بينما يواجه الأهلي الزمالك وإنبي والمصري، ويتبقى لبيراميدز مباريات إنبي وسيراميكا كليوباترا وسموحة.

سيناريو فوز بيراميدز بالدوري المصري

يحتاج بيراميدز إلى الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، مع انتظار سقوط الزمالك في مباراتين. في هذه الحالة سيصل رصيد السماوي إلى 56 نقطة، فيما يصل رصيد الأبيض إلى 53 نقطة، متساويًا مع الأهلي (في حال فوزه في جميع مبارياته المتبقية).

وهكذا، فإن سقوط الزمالك في مباراة القمة ليس كافيًا، إذ في حال خسارته من الأهلي وفوزه على سموحة وسيراميكا، سيصل إلى 56 نقطة، متساويًا مع بيراميدز (إذا فاز في جميع مبارياته). وفي هذه الحالة سيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة، والتي تصب في صالح الأبيض بعد فوزه في الجولة الثالثة بمرحلة الحسم بهدف نظيف علي السماوي.

شئون عربية و دولية

زووم

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

الموضة

