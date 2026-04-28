مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

0 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

إعلان

تسريحة شعر وانفراد بالمرمى.. لقطات زيزو تثير غضب الأهلاوية

كتب : يوسف محمد

03:27 م 28/04/2026 تعديل في 05:11 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تفاعل الجماهير مع أداء زيزو أمام بيراميدز (4)
  • عرض 11 صورة
    تفاعل الجماهير مع أداء زيزو أمام بيراميدز (2)
  • عرض 11 صورة
    تفاعل الجماهير مع أداء زيزو أمام بيراميدز (3)
  • عرض 11 صورة
    تفاعل الجماهير مع أداء زيزو أمام بيراميدز (1)
  • عرض 11 صورة
    تفاعل الجماهير مع أداء زيزو أمام بيراميدز (5)
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو (7)
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو (8)
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو (10)
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو (9)
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، حالة من الجدل الواسع بين جماهير النادي خلال الساعات الماضية عقب المستوى المتواضع الذي ظهر به أمس أمام بيراميدز.

وشارك زيزو في هزيمة المارد الأحمر أمام بيراميدز أمس الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

غضب جماهير الأهلي من زيزو

وأبدت جماهير المارد الأحمر غضبها من صاحب الـ30 عاما، ليس فقط بسبب أدائه المتواضع على أرضية الملعب، إلى جانب ما وصفوه باهتمامه بتسريحة شعره في مباراة الأمس.

ومن اللقطات التي أثارت غضب كبير من قبل الجماهير الحمراء، كانت لقطة الكرة التي أهدرها زيزو قبل دقائق قليلة من تسجيل بيراميدز هدفه الأول في مرمى الأحمر، التي وصفها البعض بأنها من أسهل الكرات التي يمكن أن تأتي لمهاجم أمام المرمى.

وفي لقطة أخرى ظهر اللاعب وهو يضع يده على رأسه لتعديل قصة شعره، في لقطة فسرها البعض بأنها تدل على عدم الشعور بالمسؤولية واللامبالاة ، على الرغم من أن هذه اللقطة جاءت عقب تسببه في ركلة جزاء، سجل منها بيراميدز الهدف الثالث في اللقاء.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وتلقى المارد الأحمر هزيمة ثقيلة أمام نظيره بيراميدز أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وسيكون المارد الأحمر على موعد مع مواجهة قوية يوم الجمعة المقبل، حينما يواجه غريمه التقليدي نادي الزمالك، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

أرقام زيزو مع الأهلي

وشارك زيزو مع المارد الأحمر خلال الموسم الحالي، في 26 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

أحمد سيد زيزو النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وبيراميدز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل
اقتصاد

الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+" بدءًا من مايو المقبل
هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر
علاقات

هل يستحق 700 ألف جنيه في الليلة؟.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر
تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
زووم

تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
بعد مرور 4 سنوات على قرار وقف استيراده.. لماذا لم يختف "التوك توك" من مصر؟
اقتصاد

بعد مرور 4 سنوات على قرار وقف استيراده.. لماذا لم يختف "التوك توك" من مصر؟
الأطفال أولًا.. مطالب بقانون أحوال شخصية جديد يواجه أزمات الأسرة ويحمي
أخبار مصر

الأطفال أولًا.. مطالب بقانون أحوال شخصية جديد يواجه أزمات الأسرة ويحمي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

