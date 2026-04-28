تسريحة شعر وانفراد بالمرمى.. لقطات زيزو تثير غضب الأهلاوية

"لم أتوقع".. مدرب بيراميدز يتحدث عن الفوز على الأهلي بثلاثية في الدوري

أثار أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، حالة من الجدل الواسع بين جماهير النادي خلال الساعات الماضية عقب المستوى المتواضع الذي ظهر به أمس أمام بيراميدز.

وشارك زيزو في هزيمة المارد الأحمر أمام بيراميدز أمس الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

غضب جماهير الأهلي من زيزو

وأبدت جماهير المارد الأحمر غضبها من صاحب الـ30 عاما، ليس فقط بسبب أدائه المتواضع على أرضية الملعب، إلى جانب ما وصفوه باهتمامه بتسريحة شعره في مباراة الأمس.

ومن اللقطات التي أثارت غضب كبير من قبل الجماهير الحمراء، كانت لقطة الكرة التي أهدرها زيزو قبل دقائق قليلة من تسجيل بيراميدز هدفه الأول في مرمى الأحمر، التي وصفها البعض بأنها من أسهل الكرات التي يمكن أن تأتي لمهاجم أمام المرمى.

وفي لقطة أخرى ظهر اللاعب وهو يضع يده على رأسه لتعديل قصة شعره، في لقطة فسرها البعض بأنها تدل على عدم الشعور بالمسؤولية واللامبالاة ، على الرغم من أن هذه اللقطة جاءت عقب تسببه في ركلة جزاء، سجل منها بيراميدز الهدف الثالث في اللقاء.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وسيكون المارد الأحمر على موعد مع مواجهة قوية يوم الجمعة المقبل، حينما يواجه غريمه التقليدي نادي الزمالك، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

أرقام زيزو مع الأهلي

وشارك زيزو مع المارد الأحمر خلال الموسم الحالي، في 26 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

