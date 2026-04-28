"بعد الفوز بثلاثية".. بيراميدز يكرر ما فعله أمام الأهلي في موسم 2018-2019

واصل النادي الأهلي نتائجه المتراجعة خلال الموسم الحالي، بعدما تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري المصري.

ولم يستغل المارد الأحمر، تعثر غريمه التقليدي نادي الزمالك أمس، بعد التعادل مع إنبي سلبيا، الذي أحيا أمال الأحمر في المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري، إلا أن هذه الأمال تلاشت بعدما تلقى الفريق الهزيمة من بيراميدز أمس.

ومع هزيمة المارد الأحمر أمام بيراميدز، تضاءلت فرص مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل 2026-2027.

ماذا يحتاج الأهلي للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا

وعلى الرغم من تواجد الأهلي في المركز الثالث بالدوري المصري الآن، وهو المركز المؤهل لكأس الكونفدرالية الموسم المقبل، إلا أنه لا يزال يمتلك الفرص للتأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات في النسخة الحالية من الدوري المصري، أمام كل من الزمالك، الزمالك، إنبي والمصري البورسعيدي على الترتيب.

ولا بديل أمام الأهلي سوى الفوز في المباريات الثلاث المتبقية له في النسخة الحالية من الدوري المصري، مع انتظار نتائج بيراميدز والزمالك.

وحال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مبارياته الـ3 المتبقية بما فيهم مباراة الزمالك المقبلة، سيصل إلى 53 نقطة، وسيكون بحاجة لتعثر نادي الزمالك في مباراة آخرى من مبارياته الثلاث المتبقية أيضًا، وفي هذه الحالة يضمن الأحمر التأهل رسميا لدوري الأبطال.

وعلى الجانب الآخر، سيضمن الأهلي التأهل لدوري الأبطال، حال حقق الفوز في مبارياته المتبقية بالدورى، تعثر بيراميدز في مباراتين أيضًا من مبارياته الثلاث المتبقية، سواء بالهزيمة أو التعادل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وسيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة من الطراز الرفيع يوم الجمعة المقبل، حينما يواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

وتقام مباراة الأحمر أمام الزمالك يوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

