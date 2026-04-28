بعد الخروج أمام إنبي.. الزمالك يحسم موقف لاعبه من مباراة القمة

كتب : محمد خيري

01:17 م 28/04/2026

فريق الزمالك

يحسم الجهاز الطبي في نادي الزمالك موقف لاعبه عمر جابر من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي، وذلك عقب خضوعه لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نادي إنبي الأخيرة.

وكان الجهاز الطبي قد أكد أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة، تسببت في استبداله خلال اللقاء، ومشاركة محمد إبراهيم بدلاً منه.

ومن المنتظر أن يتحدد، بناءً على نتائج الفحوصات، موقف عمر جابر من الانتظام في التدريبات الجماعية، ومدى جاهزيته للمشاركة في مباراة القمة، المقررة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع إنبي في الدوري

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع إنبي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم اللقب، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.

جميعهم عمال.. مصرع شخص وإصابة 13 في حادث مروع بالمنيا
الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
"القمح المسروق".. لماذا استدعت أوكرانيا سفير إسرائيل لديها إلى جلسة توبيخ؟
ذهب وألماس.. أفخم إصدار من آيفون 17 برو ماكس
ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة