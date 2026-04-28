يحسم الجهاز الطبي في نادي الزمالك موقف لاعبه عمر جابر من المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي، وذلك عقب خضوعه لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نادي إنبي الأخيرة.

وكان الجهاز الطبي قد أكد أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة، تسببت في استبداله خلال اللقاء، ومشاركة محمد إبراهيم بدلاً منه.

ومن المنتظر أن يتحدد، بناءً على نتائج الفحوصات، موقف عمر جابر من الانتظام في التدريبات الجماعية، ومدى جاهزيته للمشاركة في مباراة القمة، المقررة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع إنبي في الدوري

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع إنبي في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم اللقب، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.