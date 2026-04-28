نجم الأهلي السابق: قرار رحيل وسام أبو علي "كارثة" ونعتذر لـ كولر

انتقد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أوضاع الفريق الأحمر الحالية، مؤكدًا وجود تراجع ملحوظ على المستويين الفني والإداري.

وقال السيد، خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" عبر قناة CBC، إن أداء الأهلي في الفترة الأخيرة يثير القلق، مشيرًا إلى ضعف الأرقام الفنية، حيث لم يستخلص الفريق الكرة في المواجهة الماضية أمام بيراميدز، سوى "6 أو 7 مرات فقط"، وهو ما يعكس تراجعًا واضحًا في الأداء.

وأضاف: "نعتذر للمدير الفني السابق مارسيل كولر، مؤكدا أن الفريق لا يقدم المستوى المطلوب حاليا".

وانتقد السيد قرار رحيل وسام أبو علي، مؤكدًا أن خروجه في بداية الموسم كان "كارثة"، خاصة أنه من أفضل المهاجمين في الأهلي ومصر خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى تحسن مستوى نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق اكتسب روحًا جديدة، متوقعًا تفوقه في المواجهات المقبلة.

أزمات عدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا

كما حذر من تداعيات تراجع النتائج، لافتًا إلى أزمة محتملة حال عدم التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا والمشاركة في الكونفدرالية.

وانتقد السيد أداء عدد من اللاعبين، من بينهم محمد شريف وأليو ديانج وإمام عاشور، مؤكدًا ابتعادهم عن مستواهم المعهود.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى وجود أزمات داخل غرفة الملابس بسبب تفاوت الرواتب وكثرة التعاقدات، إلى جانب مشكلات تكتيكية واضحة داخل الملعب، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى تدخل سريع لتصحيح المسار.