"بعد الهزيمة من بيراميدز".. هل فقد الأهلي فرصة المنافسة على لقب الدوري؟

عبر إسلام الشاطر نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن استيائه من هزيمة المارد الأحمر أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وكتب إسلام الشاطر عبر منصة "إكس": فضيحة والله عمري ما شفت كدا".

ترتيب الدوري المصري الممتاز

يعتلي فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، فيما يحل المارد الأحمر في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وتقام مباراة القمة بين القطبين يوم الجمعة المقبل، في الثامنة مساء.

ويواجه المارد الأحمر نادي إنبي يوم الثلاثاء 5 مايو على ملعب القاهرة الدولي، فيما يلتقي نادي المصري البورسعيدي يوم الجمعة 15 مايو على ملعب برج العرب.

