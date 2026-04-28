"بعد الفوز بثلاثية".. بيراميدز يكرر ما فعله أمام الأهلي في موسم 2018-2019

لم يتمكن النادي الأهلي، من استغلال تعادل نادي الزمالك أمس الإثنين 27 أمام إنبي، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان الفارس الأبيض تعادل سلبيا أمام نظيره إنبي أمس، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، مما منح الأحمر فرصة للعودة في المنافسة على لقب الدوري بقوة، إلا أنه الأخير لم يستغل هذا الأمر.

وبعد ساعات قليلة من تعادل الزمالك، تلقى المارد الأحمر هزيمة ثقيلة من نظيره بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليبعد أكثر عن المنافسة على النسخة الحالية من الدوري المصري.

هل فقد الأهلي فرصة التتويج بالدوري خلال الموسم الحالي 2025-2026

وبهزيمة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة أمس الإثنين، يكون الأحمر فقد بشكل كبير فرصة التتويج بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وعلى الرغم من ابتعاد الأهلي بشكل كبير عن التتويج ببطولة الدوري المصري، إلا أنه من الناحية الحسابية، لا توال حظوظه باقية في التتويج باللقب، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري المصري 2025-2026؟

ويحتاج الأهلي لحصد لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري، للفوز في مبارياته الثلاثة المتبقية من بطولة الدوري المصري، حتى يتمكن من الوصول للنقطة رقم 53 وهو أقصى عدد يمكن أن يصل إليه الأحمر.

وفي حال تمكن الأحمر من الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، لن تكون فرصة تتويجه باللقب في يده أيضًا، حيث سينتظر تعثر الزمالك المتصدر في الوقت الحالي برصيد 47 نقطة، في مباراتين على الأقل من مبارياته الثلاث المتبقية بالمسابقة.

وحال تعثر الفارس الأبيض في مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية له بالدوري، من بينهم لقاء القمة مع الأحمر، سيكتفى بالوصول إلى 50 نقطة فقط.

وعلى الجانب الآخر، سيدخل بيراميدز في الحسابات أيضًا خاصة وأنه يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 47 نقطة أيضًا، لذا سيحتاج الأحمر إلى سقوط بيراميدز هو الآخر، بالهزيمة والتعادل ي مباراتين من مبارياته الثلاث المقبلة بالدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

وسيكون المارد الأحمر على موعد مع مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الزمالك، يوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

