"بعد الهزيمة من بيراميدز".. هل فقد الأهلي فرصة المنافسة على لقب الدوري؟

"بعد الفوز بثلاثية".. بيراميدز يكرر ما فعله أمام الأهلي في موسم 2018-2019

تغطية: وائل توفيق- رمضان حسن- يوسف محمد- محمد عبد الهادي- محمد الميموني:

فاز النادي الأهلي على بيراميدز بثلاثية نظيفة في مباراة أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء فوز الأزرق على الأحمر بعد مباراة تعادل الزمالك مع إنبي دون أهداف.

تمنى جمهور المارد الأحمر الفوز في المباراة لرفع حظوظ المنافسة على لقب الدوري، لكن النتيجة جاءت عكس التوقعات.

ملخص مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري المصري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ببطولة الدوري المصري... للتفاصيل اضغط هنا

مصدر لمصراوي: شوبير اشتكي من إصابة أمام بيراميدز.. ما التفاصيل؟

اشتكي حارس مرمي النادي الأهلي مصطفى شوبير، من إصابة خفيفة خلال مباراة الأحمر أمام بيراميدز المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة الحسم بالدوري المصري.. للتفاصيل اضغط هنا

"بعد إنذار مباراة بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري



تأكيد غياب نجم دفاع النادي الأهلي محمد هاني، عن مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الفريق أمام بيراميدز.. للتفاصيل اضغط هنا

"بعد ثلاثية بيراميدز".. هل سيقدم ياس توروب استقالته؟

أكد الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أن لا ينوي الرحيل عن المارد الأحمر عقب الهزيمة أمام بيراميدز اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".. للتفاصيل اضغط هنا

حكم دولي يوضح لمصراوي صحة ركلة جزاء بيراميدز وهدف الأهلي الملغي

تحدث الحكم الدولي السابق توفيق السيد، علي الأحداث التحكيمية في مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، بالجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري..) للتفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف لـ مصراوي أول قرار في الأهلي عقب ثلاثية بيراميدز

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن هناك عقوبة مالية كبيرة سيتم توقيعها ضد لاعبي الفريق عقب الهزيمة من بيراميدز.. (للتفاصيل اضغط هنا)

" لا أشغل نفسي بحسم لقب الدوري"... ماذا قال مدرب بيراميدز بعد الفوز على الأهلي؟

أكد كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق بثلاثية دون رد، مشيرًا إلى أن الانتصار جاء أمام منافس قوي بحجم الأهلي، وهو ما يمنحه قيمة كبيرة في مشوار الفريق ببطولة الدوري.. ) للتفاصيل اضغط هنا)

"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)

صفق جمهور النادي الأهلي بالمدرجات بعد إحراز كريم حافظ لاعب بيراميدز الهدف الثالث لفريقه، من ركلة جزاء) للتفاصيل اضغط هنا)

بعد فوز بيراميدز على الأهلي .. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره فريق الأهلي اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ال4 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26. ..) للتفاصيل اضغط هنا)

بعد إصابته أمام بيراميدز.. هل يغيب ياسر إبراهيم عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري؟

تعرض ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته رفقة الفريق أمام بيراميدز في الدوري المصري اليوم الإثنين "دوري نايل".. (للتفاصيل اضغط هنا)

"كارثة رياضية".. تعليق مثير للجدل من فرج عامر بعد هزيمة الأهلي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، علي هزيمة الأهلي من نظيره بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري... للتفاصيل اضغط هنا

"موسم كارثي".. تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية أمام بيراميدز

تباينت آراء نجوم الأهلي والنقاد الرياضيين حول نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، بالجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري... للتفاصيل اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

تتجه الأنظار مساء الجمعة المقبلة، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف قمة الدوري المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.. للتفاصيل اضغط هنا