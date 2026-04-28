بدعم ممدوح عباس.. قرار من الزمالك قبل موقعة الكونفدرالية في الجزائر

اتخذ ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، خطوة تحفيزية جديدة لدعم الفريق قبل المواجهة المرتقبة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر عباس توفير طائرة خاصة لنقل عدد من رموز النادي إلى الجزائر، لمساندة الفريق خلال مواجهة الذهاب أمام اتحاد العاصمة، والمقرر إقامتها يوم 9 مايو المقبل.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الإدارة على توفير الدعم المعنوي الكامل للاعبين، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وشهدت الفترة الماضية تواجد ممدوح عباس في عدد من مباريات الفريق، كان آخرها مواجهة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي البطولة، في خطوة تعكس دعمه المستمر للفريق خلال مشواره القاري.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة يوم 9 مايو المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بالجزائر، على أن تقام مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته على استاد القاهرة.