مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

بدعم ممدوح عباس.. قرار من الزمالك قبل موقعة الكونفدرالية في الجزائر

كتب : محمد خيري

09:00 ص 28/04/2026

ممدوح عباس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتخذ ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، خطوة تحفيزية جديدة لدعم الفريق قبل المواجهة المرتقبة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر عباس توفير طائرة خاصة لنقل عدد من رموز النادي إلى الجزائر، لمساندة الفريق خلال مواجهة الذهاب أمام اتحاد العاصمة، والمقرر إقامتها يوم 9 مايو المقبل.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الإدارة على توفير الدعم المعنوي الكامل للاعبين، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وشهدت الفترة الماضية تواجد ممدوح عباس في عدد من مباريات الفريق، كان آخرها مواجهة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي البطولة، في خطوة تعكس دعمه المستمر للفريق خلال مشواره القاري.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة يوم 9 مايو المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بالجزائر، على أن تقام مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته على استاد القاهرة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ينقل 2 مليون راكب يوميًا.. السيسي يتفقد أعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق
هاني قتل زوجته واتصل بالإسعاف: "ألحقوني.. الحيطة وقعت عليها"
اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مخدرات
وثائق إبستين تضع فيلم Michael في مأزق حقيقي
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
أخبار

المزيد

