الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

"كارثة رياضية".. تعليق مثير للجدل من فرج عامر بعد هزيمة الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

11:52 م 27/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وبيراميدز (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وبيراميدز (9)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وبيراميدز (10)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وبيراميدز (11)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وبيراميدز (6)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وبيراميدز (8)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وبيراميدز (7)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وبيراميدز (5)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي وبيراميدز (3)

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، علي هزيمة الأهلي من نظيره بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وخسر الأهلي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوي، ليفقد ثلاث نقاط ثمينة في صراع اللقب.

ماذا قال فرج عامر عن خسارة الأهلي؟

كتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل "إكس": "هزيمة الأهلي من بيراميدز كارثة رياضية مكتملة الأركان".

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وخسارة الأهلي

يعتلي فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، فيما يحل المارد الأحمر في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وتقام مباراة القمة بين القطبين يوم الجمعة المقبل، في الثامنة مساء.

ويواجه المارد الأحمر نادي إنبي يوم الثلاثاء 5 مايو على ملعب القاهرة الدولي، فيما يلتقي نادي المصري البورسعيدي يوم الجمعة 15 مايو على ملعب برج العرب.

