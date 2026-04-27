الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)

كتب : وائل توفيق

11:33 م 27/04/2026 تعديل في 11:37 م
    الأهلي وبيراميدز
    الأهلي وبيراميدز (12)
    الأهلي وبيراميدز (8)
    الأهلي وبيراميدز (6)
    الأهلي وبيراميدز (11)
    الأهلي وبيراميدز (10)
    الأهلي وبيراميدز (9)
    الأهلي وبيراميدز (7)
    الأهلي وبيراميدز (4)
    الأهلي وبيراميدز (5)
    الأهلي وبيراميدز (3)
    جماهير الأهلي (2) (1)

صفق جمهور النادي الأهلي بالمدرجات بعد إحراز كريم حافظ لاعب بيراميدز الهدف الثالث لفريقه، من ركلة جزاء.

موقف صادم من جمهور الأهلي في مباراة بيراميدز

وأكد مراسل مصراوي، أن الجماهير صفقت بعد الهدف الثالث لبيراميدز وذلك لصدمتهم من أداء لاعبي الفريق في مباراة قوية وفارقة في المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز بيراميدز على المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

أحرز فيستون مايلي هدفين فيما سجل كريم حافظ الهدف الثالث.

وأكد توروب بعد المباراة أنه لن يتقدم باستقالته، مؤكدا على استمراره في تدريب المارد الأحمر.

فيما أوضح يورتيتش أنه لا يفكر في حسم لقب الدوري الممتاز ويركز في كل مباراة على حدة، معبرًا عن سعادته بالفوز على القلعة الحمراء في مباراة اليوم.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، فيما يحل المارد الأحمر في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وتقام مباراة القمة بين القطبين يوم الجمعة المقبل، في الثامنة مساء.

ويواجه المارد الأحمر نادي إنبي يوم الثلاثاء 5 مايو على ملعب القاهرة الدولي، فيما يلتقي نادي المصري البورسعيدي يوم الجمعة 15 مايو على ملعب برج العرب.

