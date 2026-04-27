"بعد الهزيمة من بيراميدز".. هل فقد الأهلي فرصة المنافسة على لقب الدوري؟

تعليق قوي من إسلام الشاطر علي هزيمة الأهلي بثلاثية من بيراميدز

"بعد الفوز بثلاثية".. بيراميدز يكرر ما فعله أمام الأهلي في موسم 2018-2019

صفق جمهور النادي الأهلي بالمدرجات بعد إحراز كريم حافظ لاعب بيراميدز الهدف الثالث لفريقه، من ركلة جزاء.

موقف صادم من جمهور الأهلي في مباراة بيراميدز

وأكد مراسل مصراوي، أن الجماهير صفقت بعد الهدف الثالث لبيراميدز وذلك لصدمتهم من أداء لاعبي الفريق في مباراة قوية وفارقة في المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز بيراميدز على المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

أحرز فيستون مايلي هدفين فيما سجل كريم حافظ الهدف الثالث.

وأكد توروب بعد المباراة أنه لن يتقدم باستقالته، مؤكدا على استمراره في تدريب المارد الأحمر.

فيما أوضح يورتيتش أنه لا يفكر في حسم لقب الدوري الممتاز ويركز في كل مباراة على حدة، معبرًا عن سعادته بالفوز على القلعة الحمراء في مباراة اليوم.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، فيما يحل المارد الأحمر في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وتقام مباراة القمة بين القطبين يوم الجمعة المقبل، في الثامنة مساء.

ويواجه المارد الأحمر نادي إنبي يوم الثلاثاء 5 مايو على ملعب القاهرة الدولي، فيما يلتقي نادي المصري البورسعيدي يوم الجمعة 15 مايو على ملعب برج العرب.

— شادي عيسي (@ShadyEisa) April 27, 2026

اقرأ أيضًا:

حكم دولي يوضح لمصراوي مدى صحة ركلة جزاء بيراميدز وهدف الأهلي الملغي

5 صور ترصد تفاعل سيدة مع هجمات الزمالك أمام إنبي