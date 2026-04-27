ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟

أكد كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق بثلاثية دون رد، مشيرًا إلى أن الانتصار جاء أمام منافس قوي بحجم الأهلي، وهو ما يمنحه قيمة كبيرة في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

ماذا قال مدرب بيراميدز بعد الفوز على الأهلي؟

وقال يورشيتش في تصريحات عقب اللقاء، إن الفريق عانى خلال الفترة الماضية من سلسلة إصابات مؤثرة، تنوعت بين إصابات الرباط الصليبي وخلع الكتف وكسر الأنف، وهو ما جعل الفوز أكثر أهمية، موجهًا الشكر للاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال المباراة.

وأضاف المدير الفني أن المواجهات الكبرى تُحسم دائمًا بالتفاصيل الصغيرة، مستشهدًا بمباراة الزمالك، التي أكد أنها كانت مثالًا واضحًا على ذلك، حيث لعبت الجزئيات الدقيقة دورًا حاسمًا في نتيجتها.

وأشار يورشيتش إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في دعم الفرق خلال المباريات الحاسمة، مؤكدًا أنها تمثل عنصرًا مهمًا يمنح اللاعبين دفعة إضافية داخل الملعب.

تصريحات مدرب بيراميدز عن حسم لقب الدوري

وفي سياق المقارنة بين الأهلي والزمالك، أوضح أن الفارق في الوقت الحالي يكمن في الروح، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك جودة فنية أعلى على مستوى اللاعبين، بينما يتميز الزمالك بروح مختلفة داخل الملعب.

واختتم مدرب بيراميدز تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يشغل نفسه حاليًا بحسابات حسم لقب الدوري، موضحًا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، سعيًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في كل مواجهة.

