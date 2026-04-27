مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

3 0
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

ليفانتي

جميع المباريات

ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟

كتب- رمضان حسن:

11:03 م 27/04/2026 تعديل في 11:12 م
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز (12)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز (8)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز (6)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز (9)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز (10)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز (11)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز (3)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز (5)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز (7)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي وبيراميدز (4)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    جماهير الأهلي (2) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث المدير الفني للنادي الأهلي، ياس توروب، عن أحداث مباراة المارد الأحمر ضد بيراميدز التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ماذا قال توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز بثلاثية؟

وقال توروب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كان لنا السيطرة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني فقدنا السيطرة واستقبلنا هدفين متتاليين، وفي الربع ساعة الأخيرة فقدنا السيطرة على المباراة وهذا أمر سيء".

وتابع: "لا شك أن نتيجة مباراة اليوم ستؤثر على اللاعبين في مباراة الزمالك القادمة، ولكن لاعبونا محترفون ويجب أن يفصلوا بين هزيمة اليوم ومباراة يوم الجمعة المقبل".

هل سيقدم توروب استقالته بعد الهزيمة من بيراميدز؟

وأضاف: "أعتذر إلى الجمهور لقد حضروا من أجل أن ينتصر الفريق ولكن هذا لم يحدث، أقدر غضبهم ومعاناتهم لحظة الخسارة، لن أستسلم ولا أفكر في تقديم الاستقالة".

واختتم تصريحاته: "قلت للاعبين قبل المباراة لا تفكروا في مباراة الزمالك ونتيجتها، يجب أن نركز على فريقنا فقط، كيف لنا أن نفوز بالدوري ونحن نخسر مباريات ما الفائدة من التركيز مع مباريات القادمة".

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، والمارد الأحمر في المركز الثالث بـ 44 نقطة.

توروب الأهلي بيراميدز

فيديو قد يعجبك



أخبار

المزيد

