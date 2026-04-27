" لا أشغل نفسي بحسم لقب الدوري"... ماذا قال مدرب بيراميدز بعد الفوز على

تحدث المدير الفني للنادي الأهلي، ياس توروب، عن أحداث مباراة المارد الأحمر ضد بيراميدز التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ماذا قال توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز بثلاثية؟

وقال توروب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كان لنا السيطرة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني فقدنا السيطرة واستقبلنا هدفين متتاليين، وفي الربع ساعة الأخيرة فقدنا السيطرة على المباراة وهذا أمر سيء".

وتابع: "لا شك أن نتيجة مباراة اليوم ستؤثر على اللاعبين في مباراة الزمالك القادمة، ولكن لاعبونا محترفون ويجب أن يفصلوا بين هزيمة اليوم ومباراة يوم الجمعة المقبل".

هل سيقدم توروب استقالته بعد الهزيمة من بيراميدز؟

وأضاف: "أعتذر إلى الجمهور لقد حضروا من أجل أن ينتصر الفريق ولكن هذا لم يحدث، أقدر غضبهم ومعاناتهم لحظة الخسارة، لن أستسلم ولا أفكر في تقديم الاستقالة".

واختتم تصريحاته: "قلت للاعبين قبل المباراة لا تفكروا في مباراة الزمالك ونتيجتها، يجب أن نركز على فريقنا فقط، كيف لنا أن نفوز بالدوري ونحن نخسر مباريات ما الفائدة من التركيز مع مباريات القادمة".

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، والمارد الأحمر في المركز الثالث بـ 44 نقطة.

