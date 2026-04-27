الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

3 0
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

ليفانتي

إعلان

"بعد الهزيمة أمام بيراميدز".. مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

10:53 م 27/04/2026 تعديل في 10:54 م
واصل النادي الأهلي الترنح في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي 2025-2026، التي كان آخرها الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية في الدوري.

وتلقى المارد الأحمر هزيمة كبيرة أمام نظيره بيراميدز اليوم الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وابتعد النادي الأهلي بشكل كبير عن التتويج بالدوري المصري خلال الموسم الحالي، بعدما استمر في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز، و3 نقاط عن الزمالك المتصدر أيضًا.

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة بالدوري

ويتبقى للنادي الأهلي 3 مباريات في النسخة الحالية، من بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، أمام كل من، الزمالك، إنبي والمصري البورسعيدي.

وتقام مباراة الأهلي أمام الزمالك، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ويلاقي الأهلي نظيره إنبي يوم 5 يونيو المقبل، قبل أن يختتم مبارياته في المسابقة بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 15 من الشهر ذاته.

ترتيب الأهلي بالدوري المصري بالدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 23 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، رفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 47 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
زووم

تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
زووم

هل يوجد تعديلات مرتقبة لقانون الإيجار القديم؟ وكيل تشريعية النواب يحسم
هل يوجد تعديلات مرتقبة لقانون الإيجار القديم؟ وكيل تشريعية النواب يحسم

إعلان

إعلان

