ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟

تباينت آراء نجوم الأهلي والنقاد الرياضيين حول نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، بالجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وخسر الأهلي من بيراميدز بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الدفاع الجوري.

تعليق نجوم الرياضة علي هزيمة الأهلي بثلاثية

كتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على فيس بوك: "كل حاجة غلط في غلط، الأهلي استحق الهزيمة عن جدارة، موسم كارثي بكل المقاييس على كافة الاصعدة في الاهلي".

أما ‏عامر العمايرة خبير اللوائح فكتب عبر حسابه على فيس بوك: "نتيجة يستحقها الجهاز الفنى واللاعبين والإدارة أنت ضيعت الموسم الحالي ومصمم تلعب فى الكونفيدرالية".

وقال علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، عبر قناة أون سبورت: "اللعيبه وحشة جدا ومفيش ولا لاعب الشوط الثاني ينفع يلعب في الأهلي، في مدرب عمل فرق الشوط الثاني زي يوروتشيتش ومدرب تاني زي ييس توروب معملش اي حاجة".

هاني رمزي عبر قناة أون سبورت: "هو المدرب سايب زيزو في الملعب ليه ده كله، زيزو عمل ايه، طاهر محمد طاهر كان هيبقى عنده روح عنه، سابه ده كله علشان يعمل بلن علينا في الاخر، اللعيبه النهارده مفيش خالص

بينما قال شريف عبدالفضيل عبر قناة الأهلي: "فيه حالة يأس وحالة عدم رضا وفيه نوايا مش مظبوطة وفيه خوف غريب، من امتى لعيبة الاهلي بتخاف؟ طول عمر الاهلى مميز بالروح والإصرار، ده فيه لعيبة مش عايزة تجرب حتى".

أيمن أشرف عبر قناة الأهلي: الحاجة الوحيدة اللي اقدر اقولها شكرا جمهور الأهلي .. غير كده اللعيبة لا فيه روح ولا قلب ولا عزيمة ولا اي حاجة".

