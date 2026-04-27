كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن هناك عقوبة مالية كبيرة سيتم توقيعها ضد لاعبي الفريق عقب الهزيمة من بيراميدز.

وخسر الأحمر بنتيجة 3-0، من بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري.

أول رد فعل من الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز

أكد مصدر في تصريحات لمصراوي، أن مسؤولي الأحمر يجهزون لتوقيع عقوبة مغلظة على لاعبي الفريق عقب هزيمة بيراميدز وفقًا للائحة.

وأوضح المصدر أن هذه العقوبة تأتي وفقًا للائحة الجديدة التي وضعها مؤخرًا، وهي توقيع عقوبة مضاعفة في حال الخسارة.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبعد المباراة يأتي المارد الأحمر في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويتصدر الزمالك الجدول برصيد 50 نقطة.

