"في انتظار مباراة بيراميدز".. جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك مع بيراميدز

المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز "هدف ضائع للأحمر"

"بدون خسارة".. ماذا قدم عماد النحاس مع المصري بعد فوزه علي سموحة؟

تأكيد غياب نجم دفاع النادي الأهلي محمد هاني، عن مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الفريق أمام بيراميدز.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

وتلقى محمد هاني الظهير الأيمن للمارد الأحمر بطاقة صفراء، خلال مجريات الشوط الأول أمام بيراميدز، بعد تدخله بقوة على لاعب فريق بيراميدز.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقة جمعهم من نفس عدد المباريات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة بالدوري

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 يونيو المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

"في انتظار مباراة بيراميدز".. جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك مع بيراميدز بالدوري

