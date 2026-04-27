كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر لاعب الفريق خلال مباراة إنبي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مع نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي.

تفاصيل إصابة عمر جابر

أكد الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة على مستوى العضلة الضامة، وسيخضع عمر جابر لفحوصات طبية في الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة.

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لحسم مسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 50 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة، في حين ارتفع رصيد 36 نقطة يحتل بهم المركز السادس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصرى

يستعد الفارس الأبيض لمهمة صعبة في مباراته المقبلة، حيث يصطدم بغريمه التقليدي النادي الأهلى في قمة الدوري المصري.

من المقرر أن تقام مباراة الأبيض ضد الأهلى يوم الجمعة المقبلة، الموافق 1 مايو 2026.

وتنطلق صافرة المباراة في الجولة الخامسة من الدوري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصرى

واصل الفارس الأبيض تربعه علي قمة الدوري بعد التعادل مع إنبي، برصيد 50 نقطة، بينما ارتفع رصيد إنبي للنقطة 36 في المركز السادس بجدول الترتيب.

