"في انتظار مباراة بيراميدز".. جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك مع بيراميدز

المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز

"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز "هدف ضائع للأحمر"

"بدون خسارة".. ماذا قدم عماد النحاس مع المصري بعد فوزه علي سموحة؟

حسم التعادل السلبي مباراة الزمالك و نظيره فريق إنبي اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل، ضمن منافسات الجولة ال4 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.



وينفرد فريق الزمالك بصدارة الدوري المصري الممتاز بعد تعادله مع فريق إنبي برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 44 نقطة قبل مباراة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

بينما يواجه فريق الأهلي نظيره فريق بيراميدز اليوم الإثنين،ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على استاد "30 يونيو".

ونعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك وإنبي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع إنبي



1 - الزمالك 50 نقطة



2 - الأهلي 44 نقطة



3 - بيراميدز 44 نقطة



4 - سيراميكا كليوباترا 43 نقطة



5 - المصري البورسعيدي 37 نقطة



6 - إنبي 36 نقطة



7 - سموحة 31 نقطة

جدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري

1 - وادي دجلة 41 نقطة

2 - الجونة 37 نقطة

3 - زد 36 نقطة

4 - البنك الأهلي 36 نقطة

5 - بتروجيت 34 نقطة

6 - مودرن سبورت 30 نقطة

7 - غزل المحلة 29 نقطة

8 - طلائع الجيش 29 نقطة

9 - الاتحاد السكندري 28 نقطة

10 - المقاولون العرب 27 نقطة

11 - كهرباء الإسماعيلية 23 نقطة

12 - فاركو 20 نقطة

13 - حرس الحدود 20 نقطة

14 - الإسماعيلي 14 نقطة

إقرأ أيضًا:

"الدوري ولع".. أبرز تعليقات نجوم الرياضة بعد تعادل الزمالك مع إنبي





ملخص مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري



