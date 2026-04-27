بعد تعادل الزمالك وإنبي.. جدول ترتيب الدوري المصري
كتب : محمد الميموني
حسم التعادل السلبي مباراة الزمالك و نظيره فريق إنبي اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل، ضمن منافسات الجولة ال4 من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.
وينفرد فريق الزمالك بصدارة الدوري المصري الممتاز بعد تعادله مع فريق إنبي برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 44 نقطة قبل مباراة بيراميدز.
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري
بينما يواجه فريق الأهلي نظيره فريق بيراميدز اليوم الإثنين،ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على استاد "30 يونيو".
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع إنبي
1 - الزمالك 50 نقطة
2 - الأهلي 44 نقطة
3 - بيراميدز 44 نقطة
4 - سيراميكا كليوباترا 43 نقطة
5 - المصري البورسعيدي 37 نقطة
6 - إنبي 36 نقطة
7 - سموحة 31 نقطة
جدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري
1 - وادي دجلة 41 نقطة
2 - الجونة 37 نقطة
3 - زد 36 نقطة
4 - البنك الأهلي 36 نقطة
5 - بتروجيت 34 نقطة
6 - مودرن سبورت 30 نقطة
7 - غزل المحلة 29 نقطة
8 - طلائع الجيش 29 نقطة
9 - الاتحاد السكندري 28 نقطة
10 - المقاولون العرب 27 نقطة
11 - كهرباء الإسماعيلية 23 نقطة
12 - فاركو 20 نقطة
13 - حرس الحدود 20 نقطة
14 - الإسماعيلي 14 نقطة
