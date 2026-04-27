الدوري المصري

الزمالك

17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ليفانتي

"بينهم ماهر وإكرامي".. 4 لاعبين في صفوف بيراميدز ارتدوا قميص الأهلي

كتب : يوسف محمد

12:44 ص 27/04/2026
    لاعبي بيراميدز (1)
    شيكو بانزا أمام لاعبي بيراميدز
    رمضان صبحي (2)
    رمضان صبحي
    رمضان صبحي (1)
    رمضان صبحي (2)
    رمضان صبحي
    شريف إكرامي لاعب بيراميدز
    شريف إكرامي
    شريف إكرامي
    بيراميدز يعلن التعاقد مع ناصر ماهر (3)
    ناصر ماهر في مران بيراميدز
    ناصر ماهر لاعب بيراميدز من مباراة إنبي (3)
    ناصر ماهر لاعب بيراميدز من مباراة إنبي (2)
    ناصر ماهر مع بيراميدز
    محمد حمدي لاعب بيراميدز
    محمد حمدي لاعب بيراميدز
    محمد حمدي وزوجته
    طرد محمد حمدي

ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري "دوري نايل"، حينما يواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم الإثنين 27 أبريل.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

نتيجة أخر مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز

وأخر مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز، كانت مباراة الدور الأول من النسخة الحالية بالدوري، الذي انتهت لصالح الفريق السماوي، بهدفين دون مقابل.

وتضم قائمة بيراميدز خلال الموسم الحالي العديد من اللاعبين الذين سبق لهم، ارتداء القميص الأحمر من قبل، ولعل أبرزهم رمضان صبحي، الذي يغيب عن مباراة اليوم.

لاعبين ارتدوا قميص الأهلي وبيراميدز

ولا يوجد أي لاعب في قائمة النادي الأهلي سبق له ارتداء قميص بيراميدز، على عكس السماوي، الذي يضم في صفوفه عدد من اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأحمر.

ووصل عدد اللاعبين في قائمة بيراميدز الذين لعبوا للأهلي 4 لاعبين، هم: "شريف إكرامي، رمضان صبحي، محمد حمدي وناصر ماهر".

ويغيب رمضان صبحي عن مباراة اليوم الإثنين بسبب الإيقاف، بجانب غياب محمد حمدي بسبب إصابته بالرباط الصليبي، مما يعني أن المباراة يمكن أن تشهد مشاركة الثنائي شريف إكرامي ناصر ماهر فقط.

"بعد خضوعه لعملية جراحية".. حسين لبيب يعود لممارسة مهام عمله في نادي الزمالك

مكافآت مضاعفة وقرارات جديدة داخل الزمالك قبل مباراة إنبي بالدوري

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وبيراميدز

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
ترامب: لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق
ترامب: لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق
طقس الاثنين.. الأرصاد: ظهور سحب يُصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
طقس الاثنين.. الأرصاد: ظهور سحب يُصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"كنا في انتظارها".. فرحة بين أصحاب المحال بالفيوم بعد إلغاء مواعيد الغلق
"كنا في انتظارها".. فرحة بين أصحاب المحال بالفيوم بعد إلغاء مواعيد الغلق
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟

