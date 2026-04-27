ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري "دوري نايل"، حينما يواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم الإثنين 27 أبريل.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

نتيجة أخر مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز

وأخر مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز، كانت مباراة الدور الأول من النسخة الحالية بالدوري، الذي انتهت لصالح الفريق السماوي، بهدفين دون مقابل.

وتضم قائمة بيراميدز خلال الموسم الحالي العديد من اللاعبين الذين سبق لهم، ارتداء القميص الأحمر من قبل، ولعل أبرزهم رمضان صبحي، الذي يغيب عن مباراة اليوم.

لاعبين ارتدوا قميص الأهلي وبيراميدز

ولا يوجد أي لاعب في قائمة النادي الأهلي سبق له ارتداء قميص بيراميدز، على عكس السماوي، الذي يضم في صفوفه عدد من اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأحمر.

ووصل عدد اللاعبين في قائمة بيراميدز الذين لعبوا للأهلي 4 لاعبين، هم: "شريف إكرامي، رمضان صبحي، محمد حمدي وناصر ماهر".

ويغيب رمضان صبحي عن مباراة اليوم الإثنين بسبب الإيقاف، بجانب غياب محمد حمدي بسبب إصابته بالرباط الصليبي، مما يعني أن المباراة يمكن أن تشهد مشاركة الثنائي شريف إكرامي ناصر ماهر فقط.

