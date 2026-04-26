"القمة المصرية".. مصدر يكشف عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والزمالك

كتب : يوسف محمد

07:26 م 26/04/2026
  • عرض 11 صورة
أيام قليلة تفصلنا عن قمة الكرة المصري بين الأهلي والزمالك، التي من المقرر إقامتها يوم 1 مايو المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، يوم 1 مايو المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تمت الموافقة بشكل رسمي، على حضور 40 ألف متفرج في مباراة القمة بين القطبين يوم 1 مايو".

وأضاف: "المباراة ستشهد تواجد جماهيري كبير، حيث سيتواجد 40 ألف متفرج في المباراة بواقع 20 ألف متفرج لكل فريق".

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك حاليا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 49 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل يحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

