يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الغد أمام بيراميدز، هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة، فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

حيرة هجومية لتوروب قبل مباراة بيراميدز

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المدرب الدنماركي ياس توروب، استقر بشكل كبير على تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة بيراميدز غدا بالدوري.

وأوضح المصدر ذاته، أن توروب لم يستقر على مركز رأس الحربة حتى الآن، حيث يفاضل في الوقت الحالي بين الثنائي مروان عثمان وطاهر محمد طاهر، إلا أن الأقرب حتى الآن هو طاهر محمد.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز بالدوري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية وإمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، (طاهر محمد طاهر أو مروان عثمان)

