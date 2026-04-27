الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

"لاعبي الأبيض على قدهم"..مقارنة أبو الدهب بين لاعبي الأهلي والزمالك

كتب : نهي خورشيد

01:21 ص 27/04/2026

محمود أبو الدهب

أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصريةالسابق، أن النادي الأهلي يمتلك أفضل عناصر لاعبة في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى الفارق الواضح في الإمكانيات الفنية بينه وبين منافسيه.

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية إن لاعبي الأهلي يتمتعون بإمكانيات كبيرة تؤهلهم للتفوق، موضحاً أن الفارق بينهم وبين لاعبي الزمالك ملحوظ من الناحية الفنية.

وأضاف أن الأزمة الرئيسية داخل الأهلي لا تتعلق باللاعبين بل بالجهاز الفني، مؤكداً أن الفريق يمتلك كل المقومات التي تجعله الأفضل على مستوى العناصر.

كما انتقد أبو الدهب توقيت متابعة بعض المباريات، مشيراً إلى أن البعض يتابع الزمالك في توقيتات لا تعكس المستوى الحقيقي.

إقرأ أيضاً:

إعلامي سعودي يثير الجدل.. "محمد صلاح سجل بنته في مدارس بالرياض"

خاص| كواليس فشل واقعة مراهنات بمليون جنيه في مباراة بالقسم الثاني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
ترامب: لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق
تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟