أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصريةالسابق، أن النادي الأهلي يمتلك أفضل عناصر لاعبة في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى الفارق الواضح في الإمكانيات الفنية بينه وبين منافسيه.

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية إن لاعبي الأهلي يتمتعون بإمكانيات كبيرة تؤهلهم للتفوق، موضحاً أن الفارق بينهم وبين لاعبي الزمالك ملحوظ من الناحية الفنية.

وأضاف أن الأزمة الرئيسية داخل الأهلي لا تتعلق باللاعبين بل بالجهاز الفني، مؤكداً أن الفريق يمتلك كل المقومات التي تجعله الأفضل على مستوى العناصر.

كما انتقد أبو الدهب توقيت متابعة بعض المباريات، مشيراً إلى أن البعض يتابع الزمالك في توقيتات لا تعكس المستوى الحقيقي.

إعلامي سعودي يثير الجدل.. "محمد صلاح سجل بنته في مدارس بالرياض"

خاص| كواليس فشل واقعة مراهنات بمليون جنيه في مباراة بالقسم الثاني