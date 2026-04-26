الدوري المصري

الزمالك

17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ليفانتي

"قبل مباراة بيراميدز".. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل جلسة توروب مع رباعي الأهلي

كتب - رمضان حسن:

10:33 م 26/04/2026
    ياس توروب
    ياس توروب مدرب الأهلي
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (4)
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (1)
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (2)
    الدنماركي ياس توروب

حرص الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رباعي الفريق، محمد شريف، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر ومروان عثمان.

ومن المقرر إقامة مباراة المارد الأحمر غدا أمام بيراميدز، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

تفاصيل جلسة توروب مع رباعي الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ياس توروب عقد جلسة مع الرباعي محمد شريف، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر ومروان عثمان، للحديث معهم عن أهمية استغلال أنصاف الفرص في مباراة بيراميدز، لضمان تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز".

وأضاف: "توروب أكد للاعبين على أنه لن يقبل أي تهاون أو تقصير، من أي لاعب، أكد لهم على ضرورة تدارك الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المواجهات السابقة".

وتابع: "توروب أيضا أكد على أهمية التمركز الجيد داخل وخارج منطقة جزاء المنافس، في مباراة الغد والتعامل مع الكرات الهوائية بهدوء وتركيز لتسجيل أكثر من هدف".

واختتم المصدر تصريحاته: "حتى الآن لم يحسم توروب المهاجم الأساسي الذي سيقود هجوم الفريق غدا، ولكن طاهر محمد طاهر هو الأقرب حتى الآن".

نتيجة مباراة الأهلي الماضية بالدوري

الجدير بالذكر أن الأهلي، كان قد حقق فوزا صعبا على حساب نظيره سموحة في مباراته الماضية بالدوري المصري، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ياس توروب النادي الأهلي الأهلي وبيراميدز الدوري المصري

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
