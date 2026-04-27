عاد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أمس الأحد 26 أبريل، لممارسة مهام عمله بشكل طبيعي داخل النادي بعد تماثله للشفاء، عقب العملية الجراحية التي خضع لها في الفترة الماضية.

وحرص لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، على التواجد في مقر النادي أمس الأحد لممارسة مهام عمله، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية.

عودة حسين لبيب لممارسة عمله داخل الزمالك

وأعرب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادتهم بعودة لبيب لممارسة مهام عمله بشكل طبيعي، بعد تماثله للشفاء وعودته إلى القلعة البيضاء.

وعقد لبيب أكثر من اجتماع مع عدد من أعضاء المجلس ومسئولي النادي أمس، لمناقشة الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره إنبي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الإثنين 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم أمام إنبي، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 49 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة.

