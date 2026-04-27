أعلنت هندسة كهرباء الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، انقطاع التيار الكهربائي عن قريتَي القلمون وبدخلو بمركز الداخلة، اليوم الاثنين، في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المقررة على خطوط الشبكة الكهربائية بالمنطقة.

كشف المهندس ياسر عمر وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، أن قرية القلمون ستشهد فصلا للتيار الكهربائي اعتبارا من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصر الاثنين، إذ أنه جرى تحديد فترة الانقطاع عن قرية بدخلو من الساعة 11 صباحا حتى 12 ظهرا اليوم، بإجمالي 3 ساعات من أعمال الصيانة الميدانية على الشبكة.

أكد وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، أن أعمال الصيانة الدورية تندرج ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلا عن ضمان استقرار التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة وتقليص احتمالات الأعطال المفاجئة.

وناشد وكيل كهرباء الوادي الجديد، المواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الانقطاع، لا سيما فيما يخص الأجهزة الكهربائية الحساسة، تفاديا لأي أضرار محتملة قد تنجم عن الفصل المفاجئ أو إعادة التيار، وأعربت عن شكرها للمواطنين على تفهمهم وتعاونهم.