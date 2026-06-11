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فوربس تختار روماني حافظ بقائمة أقوى قادة التسويق في الشرق الأوسط لعام 2026

كتب : منال المصري

04:41 م 11/06/2026

روماني حافظ

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أعلنت مجلة فوربس البريطانية للشرق الأوسط قائمة "أكثر مديري التسويق تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2026"، بالتعاون مع "Salesforce" .

وجاء روماني حافظ رئيس قسم الاتصالات البنك التجاري الدولي "CIB" أكبر بنوك القطاع الخاص العاملة في مصر ضمن قائمة فوربس التي تضمنت 101 مدير تسويق في الشرق الأوسط من 100 مؤسسة.

كيف ساهم روماني حافظ في تعزيز أعمال البنك وتطوير الصورة الذهنية؟

يقود حافظ فريقًا من 50 شخصًا في البنك التجاري الدولي (CIB).

ويعمل البنك في مصر وكينيا، ولديه مكاتب تمثيلية في الإمارات العربية المتحدة، ويخدم أكثر من 2.5 مليون عميل من خلال أكثر من 200 فرع، وذلك حتى عام 2025.

تحت قيادة حافظ، طبق البنك إطارًا حوكميًا وتشغيليًا للتسويق والاتصالات مصممًا لتعزيز اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، والتوافق الاستراتيجي، والفعالية المؤسسية في جميع أنحاء البنك، ودعم القدرات الرقمية والتحليلية المستقبلية.

كما يشرف على استراتيجيات الاتصال التي تدعم الاستدامة، والشمول المالي، والتحول الرقمي، والرياضة، والفنون، والثقافة، والتراث، ومبادرات التنمية الوطنية.

المصريون يتصدرون قائمة فوربس

ويتصدر المصريون القائمة بـ 21 مديرًا تنفيذيًا، يليهم الإماراتيون بـ 13، ثم السعوديون بـ 12.

وتتوزع مقار شركاتهم في ثماني دول بالمنطقة، منها 49 شركة في الإمارات، و17 في السعودية، و16 في مصر، والباقي في قطر والبحرين والكويت وعُمان والأردن.

وتضم القائمة 101 شخصية من 100 شركة، يشغلون مناصب قيادية في مجال التسويق. يمثلون 23 جنسية مختلفة.

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