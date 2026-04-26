الدوري الإسباني

أوساسونا

0 0
19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

1 0
17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

0 1
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

"للمرة الثانية".. بيراميدز يطمح في تكرار سيناريو موسم 2018-2019 أمام الأهلي

كتب : يوسف محمد

07:38 م 26/04/2026
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (8)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (6)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (1)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    أحمد عاطف قطة من مباراة الأهلي وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وبيراميدز
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (2)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (3)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (4)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (5)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (7)
  • عرض 15 صورة
    خلال مباراة الأهلي وبيراميدز (9)

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز غدا، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام بيراميدز غدا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ويطمح الفريقان في تحقيق الفوز في مباراة الغد، للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري "دوري نايل"، خلال الموسم الحالي 2025-2026 بشكل قوي.

بيراميدز يطمح في تكرار إنجاز 2019 أمام الأهلي

وكان بيراميدز تمكن من تحقيق الفوز على حساب المارد الأحمر في المباراة التي جمعت بينهما في الدور الأول، من النسخة الحالية من البطولة بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويسعى السماوي لتكرار فوزه في مباراة الغد، ليتمكن من الفوز على المارد الأحمر ذهابا وإيابا، خلال النسخة الحالية من الدوري المصري.

وحال نجح بيراميدز في تحقيق الفوز، في مباراة الغد على الأهلي، سيتمكن من تكرار ما فعله في موسم 2018-2019، حينما حقق الفوز على الأحمر ذهابا إيابا بالدوري.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

إعلامي سعودي يثير الجدل.. "محمد صلاح سجل بنته في مدارس بالرياض"

بشري سارة لمنتخب مصر في كأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



"القمة المصرية".. مصدر يكشف عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والزمالك
رياضة محلية

"القمة المصرية".. مصدر يكشف عدد الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والزمالك
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
بلوك جريء- هكذا نسقت مي عمر إطلالتها
ترامب عن المشتبه به في محاولة اغتياله: يكره المسيحيين
ترامب عن المشتبه به في محاولة اغتياله: يكره المسيحيين

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟