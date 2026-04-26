"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز غدا، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام بيراميدز غدا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ويطمح الفريقان في تحقيق الفوز في مباراة الغد، للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري "دوري نايل"، خلال الموسم الحالي 2025-2026 بشكل قوي.

بيراميدز يطمح في تكرار إنجاز 2019 أمام الأهلي

وكان بيراميدز تمكن من تحقيق الفوز على حساب المارد الأحمر في المباراة التي جمعت بينهما في الدور الأول، من النسخة الحالية من البطولة بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويسعى السماوي لتكرار فوزه في مباراة الغد، ليتمكن من الفوز على المارد الأحمر ذهابا وإيابا، خلال النسخة الحالية من الدوري المصري.

وحال نجح بيراميدز في تحقيق الفوز، في مباراة الغد على الأهلي، سيتمكن من تكرار ما فعله في موسم 2018-2019، حينما حقق الفوز على الأحمر ذهابا إيابا بالدوري.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

