الرئيس الأمريكي يكشف حالة زوجته ميلانيا ترامب بعد حادث إطلاق النار

كتب : محمود الطوخي

08:04 م 26/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وزوجته ميلانيا ترامب بصحة جيدة عقب تعرضهما لحادثة إطلاق نار خلال مشاركتهما في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

ووصف ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأحد، الواقعة بأنها كانت "أمسية حزينة للغاية" من جوانب عدة، لكنها شهدت في الوقت ذاته تجمعا لافتا للكثير من الناس.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى ملمح من الوحدة السياسية، حيث تلقى رسائل دعم وتحية من أعضاء في الحزب الديمقراطي أثناء مغادرتهم فندق واشنطن هيلتون، معلقا أن المكان كان في طور الاكتمال وكان مشهدا "جميلا جدا".

دوافع منفذ محاولة اغتيال ترامب

وفيما يتعلق بسير التحقيقات، كشف مسؤول مطلع لشبكة "سي إن إن" أن المحققين تمكنوا من الحصول على كتابات خاصة بمطلق النار في حفل العشاء، موضحا أن هذه الوثائق تشير بوضوح إلى توجهات مناهضة لإدارة ترامب، وتتضمن خطابات مسيئة استهدفت مسؤولي الإدارة بشكل مباشر، مما يعطي مؤشرات أولية حول الدوافع الكامنة خلف محاولة اغتيال ترامب.

من جانبه، أثنى الرئيس الأمريكي على الاستجابة "الممتازة" والمتميزة التي أظهرها جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون، مؤكدا أنهم نجحوا في إيقاف المسلح المشتبه به "بسرعة" ودون أي تلاعب.

ووصف ترامب هؤلاء العناصر بأنهم "أناس أقوياء وجديرون بالثقة"، مشددا على ضرورة حصولهم على مستحقاتهم المالية تقديرا لشجاعتهم وموهبتهم التي تجلت في تلك الليلة.

أزمة الرواتب ومحاولة اغتيال ترامب

وانتقل ترامب للحديث عن الأبعاد السياسية، حيث دعا الديمقراطيين في الكونجرس إلى إنهاء إغلاق وزارة الأمن الداخلي المستمر منذ منتصف فبراير الماضي نتيجة الصراع الحزبي، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في "تأخير دفع رواتب" الموظفين الأمنيين، ومعربا عن أمله في أن يؤدي الحادث الأخير إلى تخفيف حدة موقفهم المعارض.

محاولة اغتيال ترامب ميلانيا ترامب السيدة الأولى عشاء مراسلي البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



ظهوره في "عالم سمسم" أغضب أنصار ترامب.. من هو الفنان المصري الأصل رامي
ظهوره في "عالم سمسم" أغضب أنصار ترامب.. من هو الفنان المصري الأصل رامي
بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
"غياب كامويش والشناوي".. قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري
"غياب كامويش والشناوي".. قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟