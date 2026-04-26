أعلنت شركة مصر للطيران، تشغيل ثلاث رحلات يوميًا من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة السعودية الرياض اعتبارًا من 1 مايو المقبل، بالإضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا من مطار الإسكندرية اعتبارًا من 10 مايو.

يأتي ذلك في ضوء عودة التشغيل التدريجي إلى عدد من مدن الخليج، وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنها تدرس حاليًا إمكانية زيادة عدد الرحلات إلى الرياض خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعدلات التشغيل والطلب.

وأضافت الشركة أنه سيتم تشغيل رحلة يومياً إلي الدوحة بالإضافة إلى رحلتين يومياً إلى بيروت ابتداء من 28 أبريل الجاري، علمًا بأنه لا يزال تعليق الرحلات المتجهة إلى كل من البحرين والكويت ولحين صدور قرار من سلطات الطيران المختصة في البلدين.