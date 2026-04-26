في هذا الموعد.. مصر للطيران: تشغيل 3 رحلات يوميًا من مطار القاهرة للرياض

كتب : أحمد عبدالمنعم

05:51 م 26/04/2026 تعديل في 05:54 م

مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، تشغيل ثلاث رحلات يوميًا من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة السعودية الرياض اعتبارًا من 1 مايو المقبل، بالإضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعيًا من مطار الإسكندرية اعتبارًا من 10 مايو.

يأتي ذلك في ضوء عودة التشغيل التدريجي إلى عدد من مدن الخليج، وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنها تدرس حاليًا إمكانية زيادة عدد الرحلات إلى الرياض خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعدلات التشغيل والطلب.

وأضافت الشركة أنه سيتم تشغيل رحلة يومياً إلي الدوحة بالإضافة إلى رحلتين يومياً إلى بيروت ابتداء من 28 أبريل الجاري، علمًا بأنه لا يزال تعليق الرحلات المتجهة إلى كل من البحرين والكويت ولحين صدور قرار من سلطات الطيران المختصة في البلدين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

جمال سليمان لـ"مصراوي": شخصيتي في مسلسل الفرنساوي مركبة وغامضة
مسرح و تليفزيون

جمال سليمان لـ"مصراوي": شخصيتي في مسلسل الفرنساوي مركبة وغامضة
للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026
أخبار مصر

للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026
"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
زووم

"صوت رائع وأغاني علامات".. تركي آل الشيخ يعلق على فيديو طفل "الكبير أوي"
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

أخبار

المزيد

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟