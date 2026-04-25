أول رد فعل من جهاز منتخب مصر بعد إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس

حسم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي، الجدل المثار مؤخراً حول إمكانية توليه تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد انتشار تقارير إعلامية ربطت اسمه بالقلعة الحمراء.

جوميز يوضح موقفه من تدريب الأهلي

وأكد جوميز في تصريحات تلفزيونية، أن كل تركيزه في الوقت الحالي منصب على مهامه مع الفتح، مشدداً على أنه لا يفكر في أي عروض أخرى.

وأضاف المدرب البرتغالي: "تركيزي الآن مع نادي الفتح، وأرجو التواصل مع وكيلي في مصر".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وفي سياق منفصل، يستعد المارد الأحمر لمواجهة قوية أمام بيراميدز، مساء الاثنين المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء ينطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

