الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

الأهلي يدرس ضم نيجيري جديد لتدعيم الوسط

كتب : نهي خورشيد

06:00 ص 25/04/2026
  • عرض 7 صورة
    نجم الوسط المالي أليو ديانج
  • عرض 7 صورة
    ديانج لاعب الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 7 صورة
    أليو ديانج أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 7 صورة
    ديانج
  • عرض 7 صورة
    ديانج من تدريبات الأهلي

وضع مسؤولو الأهلي اسم اللاعب النيجيري ديفيد أكينتولا إدوو ضمن قائمة المرشحين لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد، في ظل التحركات المبكرة لتعويض أي رحيل محتمل.

الأهلي يبحث عن لاعب وسط أجنبي

وكشف أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية عن ترشيح اللاعب للانضمام إلى الأهلي ليكون أحد الخيارات المطروحة لخلافة أليو ديانج الذي يقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وجاء دخول أكينتولا ضمن حسابات القلعة الحمراء بعد تألقه اللافت مع فريق أردا كارجلي في الدوري البلغاري، إذ قدم مستويات مميزة سجل خلالها هدفين وصنع آخر خلال الموسم الحالي.

ترشيحات لتدعيم خط وسط النادي الأهلي

وأشار أحمد حسن إلى أن إدارة الأهلي تلقت عدة ترشيحات للتعاقد مع لاعب وسط أجنبي جديد من بينهم اسم اللاعب الإيفواري إسحاق سيسيه، المحترف في الدوري الجنوب أفريقي ضمن قائمة الخيارات المطروحة لدعم هذا المركز.

مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من
أخبار مصر

مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من
لماذا يُعتبر الجزر غذاءً خارقًا لصحة الجسم والبصر؟
نصائح طبية

لماذا يُعتبر الجزر غذاءً خارقًا لصحة الجسم والبصر؟
نجم آرسنال السابق: السيتي يمتلك الأفضلية في صراع لقب الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

نجم آرسنال السابق: السيتي يمتلك الأفضلية في صراع لقب الدوري الإنجليزي
سائحة تثير جدلًا في شرم الشيخ بعد فيديو لسائق تاكسي
حوادث وقضايا

سائحة تثير جدلًا في شرم الشيخ بعد فيديو لسائق تاكسي
بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم:"بدفع 180 ألف جنيه"
زووم

بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم:"بدفع 180 ألف جنيه"

