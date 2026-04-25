وضع مسؤولو الأهلي اسم اللاعب النيجيري ديفيد أكينتولا إدوو ضمن قائمة المرشحين لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد، في ظل التحركات المبكرة لتعويض أي رحيل محتمل.

الأهلي يبحث عن لاعب وسط أجنبي

وكشف أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية عن ترشيح اللاعب للانضمام إلى الأهلي ليكون أحد الخيارات المطروحة لخلافة أليو ديانج الذي يقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وجاء دخول أكينتولا ضمن حسابات القلعة الحمراء بعد تألقه اللافت مع فريق أردا كارجلي في الدوري البلغاري، إذ قدم مستويات مميزة سجل خلالها هدفين وصنع آخر خلال الموسم الحالي.

ترشيحات لتدعيم خط وسط النادي الأهلي

وأشار أحمد حسن إلى أن إدارة الأهلي تلقت عدة ترشيحات للتعاقد مع لاعب وسط أجنبي جديد من بينهم اسم اللاعب الإيفواري إسحاق سيسيه، المحترف في الدوري الجنوب أفريقي ضمن قائمة الخيارات المطروحة لدعم هذا المركز.

