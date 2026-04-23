ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

07:27 م 23/04/2026 تعديل في 10:05 م
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا هامًا علي نظيره الزمالك بهدفدون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وفاز الزمالك بنتيجة 1-0، بعدما جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا في الدقيقة 84.

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، وعمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة، وعبد الله السعيد.

الخط الأمامي: خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدورى

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

متابعة مباراة الزمالك وبيراميدز لحظة بلحظة

الدقيقة 1.. انطلاق المباراة

الدقيقة 5: عرضية رائعة من بيزيرا ورأسية من ناصر منسي والأول يضيع على الزمالك أمام بيراميدز

الدقيقة 7: عبدالله السعيد يسدد كرة قوية تمر بجوار مرمي بيراميدز

الدقيقة 9: زلاكة يهدر فرصة هدف أول مؤكد لـ بيراميدز أمام الزمالك بعد أسيست عالمي من ناصر ماهر.

الدقيقة 17: هجمة لصالح الزمالك وانطلاقة من عبد الله السعيد لكن دفاع بيراميدز

الدقيقة 21: سقوط فيستون ماييلي بعد تدخل قوي من الونش لكن الحكم يشير بمواصلة اللعب.

الدقيقة25: أحمد سامي لاعب بيراميدزيتحصل علي بطاقة صفراء.

الدقيقة 30: ركنية لصالح الزمالك لكن دفاعات بيراميدز تتصدي

الدقيقة33 : هدف ملغي لصالح بيراميدز بداعي التسلل.

الدقيقة39:زيكو يطلق تسديدة قوية من قطة من خارج منطقة الجزاء خرجت أعلى مرمى المهدي سليمان

الدقيقة 44: سقوط عمر جابر علي أرضية الملعب.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 4دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+1:محمد إسماعيل لاعب الزمالك يتحصل علي بطاقة صفراء.

الدقيقة 45+4: الحكم يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز، ليحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول.

الدقيقة 46: انطلاق مجريات شوط المباراة الثاني

الدقيقة 48: ركنية لصالح بيراميدز ولكنها تمر لخارج الملعب.

الدقيقة 61: أوباما يسدد كرة قوية مرت بجوار مرمي الزمالك

الدقيقة 66: ضغط وجتمه مرتدة لصالح الزمالك عن طريق خوان بيزيرا ولكن دفاعات بيراميدز تبعد الكرة بنجاح.

الدقيقة 73: ضربة حرة لصالح الزمالك من علي حدود منطقة جزاء الزمالك.

الدقيقة 77: شيكو بانزا يهدر فرصة الهدف الأول للزمالك بعد انفراد من بعدمنتصف المرمي، لكنه سدد كرة ضعيفة في يد الشناوي.

الدقيقة 80: مطالبات باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز والحكم يأمر باستئناف اللعب.

الدقيقة 84: خوان بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك.

الدقيقة 90: هدف ملغي لصالح الزمالك عن طريق شيكو بانزا

الدقيقة 90: الحكم يضيف 6 دقائق وقن بدل ضائع

الدقيقة 90+6: الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.

