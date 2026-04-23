إعلان

حادث مأساوي بأسيوط.. مصرع شاب سقط من أعلى كوبري منفلوط

كتب : محمود عجمي

11:15 م 23/04/2026

مصرع شاب ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفي شاب في العقد الثاني من عمره، اليوم الخميس، بعد سقوطه من أعلى كوبري منفلوط البحري بمحافظة أسيوط، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، وسط غموض يحيط بملابسات الحادث.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شاب يُدعى تامر. ش. م، يبلغ من العمر 22 عامًا، من أعلى كوبري منفلوط البحري.

نقل الجثمان والتحقيق في الواقعة

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إشارة للدعم النفسي وخدمات المساعدة

وتواصل الدولة تقديم الدعم النفسي من خلال الجهات المختصة، ومنها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتقديم الاستشارات على مدار اليوم عبر الأرقام:

08008880700 – 0220816831.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب كوبري منفلوط أسيوط وفاة شاب مديرية أمن أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنبيه للمسافرين.. تنويه عاجل من مصر للطيران بسبب التوقيت الصيفي
أخبار مصر

بدون حرمان.. 8 سناكس صحية غنية بالبروتين تحافظ على وزنك
نصائح طبية

"لقاء ناري".. موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الهزيمة أمام الزمالك
رياضة محلية

تراجع أسعار الذهب فرصة للشراء قبل موجة صعود قوية.. خبيرة توجه نصائح للمواطنين
أخبار مصر

سي إن إن: 19 سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط بينها حاملتا طائرات
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لن أستخدم سلاحا نوويا لضرب إيران.. والحديث عن ذلك مجرد غباء
ترامب: خامنئي انتقل إلى مراعٍ خضراء ولا نعرف من هو القائد في إيران
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟