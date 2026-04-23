توفي شاب في العقد الثاني من عمره، اليوم الخميس، بعد سقوطه من أعلى كوبري منفلوط البحري بمحافظة أسيوط، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، وسط غموض يحيط بملابسات الحادث.

بلاغ أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شاب يُدعى تامر. ش. م، يبلغ من العمر 22 عامًا، من أعلى كوبري منفلوط البحري.

نقل الجثمان والتحقيق في الواقعة

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إشارة للدعم النفسي وخدمات المساعدة

وتواصل الدولة تقديم الدعم النفسي من خلال الجهات المختصة، ومنها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتقديم الاستشارات على مدار اليوم عبر الأرقام:

08008880700 – 0220816831.