تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تخطي عقبة بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري عقب الفوز علي بيراميدز، ليعتلي القمة برصيد 49 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

من المقرر أن تكون مباراة الزمالك المقبلة أمام إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك وإنبي يوم الإثنين المقبل، الموافق 27 أبريل الجاري، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

مصدر بالزمالك يكشف سر استبعاد بنتايج من مباراة بيراميدز

"ضد الحليب ويفضل أعضاء الحيوانات".. طاهي رونالدو السابق يكشف أسرار لياقته



