الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
17:00

زد

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

بعد الفوز على بيراميدز.. موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

10:29 م 23/04/2026 تعديل في 10:46 م

لاعبي نادي الزمالك

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تخطي عقبة بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري عقب الفوز علي بيراميدز، ليعتلي القمة برصيد 49 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

من المقرر أن تكون مباراة الزمالك المقبلة أمام إنبي في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك وإنبي يوم الإثنين المقبل، الموافق 27 أبريل الجاري، وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

