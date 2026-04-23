مصدر بالزمالك يكشف سر استبعاد بنتايج من مباراة بيراميدز

انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة الزمالك وبيراميدز التي تجمع بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري.

مجريات الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بضغط مبكر، إذ حصل على هجمة في الدقيقة الثانية انتهت بخروج الكرة إلى ضربة مرمى.



واستمر الفارس الأبيض في محاولاته الهجومية، إذ وصلت كرة طويلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة لكن الحارس أحمد الشناوي تدخل بنجاح وأنهى الخطورة.



وفي الدقيقة السادسة، كاد ناصر منسي أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية متقنة وسددها برأسه لتمر بجوار القائم.



وواصل الزمالك إهدار الفرص، حين استغل عبد الله السعيد خطأ دفاعياً في الدقيقة الثامنة وانطلق وسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار مرمى الشناوي.



على الجانب الآخر، حاول بيراميدز الدخول في أجواء اللقاء، إذ وصلت كرة إلى زلاكة في الدقيقة التاسعة لكنه لم يتعامل معها بالشكل الأمثل لتصل سهلة إلى الحارس مهدي سليمان.



وتوقفت المباراة مؤقتاً في الدقيقة 11 بعد سقوط المدافع أسامة جلال.



عاد الزمالك للضغط في الدقيقة 17 عبر انطلاقة لعبد الله السعيد، لكن دفاع بيراميدز نجح في إيقاف الهجمة.



بينما اعتمد الفريق السماوي على الكرات الثابتة، إذ أرسل محمد الشيبي كرة داخل المنطقة في الدقيقة 19 أبعدها دفاع الزمالك.



وشهدت الدقيقة 21 مطالبة بيراميدز باحتساب خطأ بعد سقوط فيستون ماييلي إثر تدخل من محمود حمدي الونش إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب.



بعدها بثلاث دقائق، أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه محمد حمدي لاعب بيراميدز بعد تدخل قوي.



وفي الدقيقة 32، كاد الزمالك أن يفتتح التسجيل من ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد ارتقى لها محمد إسماعيل برأسية قوية لكنها علت العارضة.



هدف بيراميدز الملغي



وبعدها بدقيقة واحدة، ظن بيراميدز أنه سجل هدف التقدم إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل على ماييلي.



واستمرت محاولات بيراميدز عبر الهجمات المرتدة، إذ سدد ناصر ماهر كرة قوية في الدقيقة 35 لكنها مرت فوق العارضة وتبعها تسديدات أخرى من زملائه لم تشكل خطورة حقيقية.



مشادة بين لاعبي الفريقين



كما شهدت الدقيقة 38 مشادة بين لاعبي الفريقين، وفي الدقائق الأخيرة واصل بيراميدز الضغط، إذ سدد لاعبه أحمد عاطف كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 40 مرت أعلى المرمى.

قبل أن يختتم الشوط بعرضية من محمد حمدي في الدقيقة 44 انتهت بين يدي الحارس مهدي سليمان.