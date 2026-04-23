إعلان

الكويت: فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم

كتب : د ب أ

11:13 م 23/04/2026

مطار الكويت الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي الشيخ حمود مبارك حمود الصباح إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

وبين الصباح في بيان صحفي اليوم الخميس ، أن الخطوة تأتي ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار.

وذكر أن تشغيل مطار الكويت الدولي سيشمل في مرحلته الأولى محطات محددة وفق أولويات تشغيلية تضمن سلامة العمليات مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار الكويت الدولي الشرق الأوسط حرب إيران الكويت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

