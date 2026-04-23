لقي الشاب عبدالله ياسر عيد مصرعه، اليوم الخميس، إثر حادث أليم أثناء عمله بالقاهرة، بعد سقوطه من ارتفاع خلال أداء مهامه كـ"صنايعي جبسمبورد"، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

كشفت أسرة الشاب أن الراحل كان يعمل في مجال التشطيبات، وأثناء عمله بأحد المواقع بمنطقة التجمع اختل توازنه وسقط من علو، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، مشيرين إلى الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن تمهيدًا لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه.

حزن واسع في قرية شطانوف

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب تلقي نبأ الوفاة، حيث أكد الأهالي أن الشاب كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الجميع، وسط حالة حزن كبيرة يعيشها والده الشيخ ياسر عيد، المعروف بأعمال الخير داخل القرية.

"شهيد لقمة العيش" على مواقع التواصل

تداول عدد كبير من أهالي مركز أشمون رسائل نعي للشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياه بـ"شهيد لقمة العيش"، نظرًا لوفاته أثناء سعيه للعمل وكسب الرزق، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.