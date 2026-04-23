كشف مصدر بنادي الزمالك عن سبب استبعاد محمود بنتايج من قائمة الأبيض لخوض مباراة بيراميدز، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

وكان معتمد جمال المدير الفني للزمالك قد استبعد اللاعب من قائمة المباراة، قبل انطلاقها، مما أثار تساؤلات جماهير القلعة البيضاء

وأكد المصدر أن استبعاد اللاعب من المباراة بسبب إصابة في العضلة الضامة، وفضل الجهاز الفني استبعاده وتواجد أحمد عبد الرحيم إيشو على مقاعد البدلاء.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.