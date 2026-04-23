الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

"مش راضي بـ 83 مليون".. شبانة يفجر مفاجأة حول أزمة زيزو مع الزمالك

كتب : محمد خيري

10:49 ص 23/04/2026

أحمد سيد زيزو

قال الإعلامي محمد شبانة إن أزمة مستحقات أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك شهدت تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، في ظل تصعيد متبادل بين الطرفين.

وأضاف شبانة أن ملف اللاعب عاد إلى الواجهة بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى وجود تحركات من جانب إدارة الزمالك، في مقابل اعتراض من والد زيزو على تأخر لجنة شؤون اللاعبين في حسم القضية حتى الآن.

وأوضح أن الأزمة تدور حول قيمة المستحقات المالية، حيث تتراوح الأرقام المتداولة بين 83 مليون جنيه، وقد تتجاوز 100 مليون جنيه، وفقًا للمستندات المقدمة من دفاع اللاعب.

زيزو يطلب 100 مليون جنيه من الزمالك

وأشار إلى أنه في حال صدور قرار بمنح اللاعب 83 مليون جنيه فقط، فإن زيزو سيتقدم باستئناف للمطالبة بالحصول على قيمة أكبر، تصل لـ 100 مليون، بينما يتمسك نادي الزمالك بموقفه، مؤكدًا سداد جزء من المستحقات وتقديم ما يثبت ذلك أمام الجهات المختصة.

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن قرار لجنة شؤون اللاعبين سيكون حاسمًا في المرحلة المقبلة، مع توقعات باستمرار التصعيد القانوني بين الطرفين.

