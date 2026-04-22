ملعب دريم والإسكندرية.. كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة

في خطوة جديدة ضمن جهود تطوير الملاعب، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد عدد من الملاعب المصرية وفقًا لاشتراطات التراخيص المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشملت قائمة الملاعب التي حصلت على الاعتماد:

استاد الإسكندرية – الفئة الثالثة

استاد برج العرب – الفئة الثالثة

ملعب رايت تو دريم – الفئة الثانية

استاد 30 يونيو (الملعب الفرعي 1) – الفئة الأولى

ماذا تعني هذه التصنيفات؟

الفئة الثالثة (الأعلى):

تسمح باستضافة جميع المباريات، بما في ذلك مواجهات المنتخبات الأولى والبطولات القارية الكبرى للأندية.

الفئة الثانية والأولى:

مخصصة لاستضافة مباريات الفئات السنية وكرة القدم النسائية، إلى جانب بعض المنافسات القارية الأقل تصنيفًا.

دلالات القرار

يأتي هذا الاعتماد في إطار خطة لتوسيع قاعدة الملاعب المؤهلة لاستضافة البطولات، ما يعزز فرص مصر في:

استضافة بطولات أفريقية ودولية

دعم الأندية والمنتخبات بملاعب مطابقة للمعايير

تحسين جودة البنية التحتية الرياضية