يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز، غدا الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة الغد هى المباراة رقم 26 التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها الفريقان معا في 25 مباراة من قبل.

وخلال 25 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين من قبل، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 14 مباراة، تلقى الهزيمة في 4 مباريات وحضر التعادل في 6 لقاءات.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في مرمى بيراميدز 56 هدفا، فيما تلقت شباك الأبيض 39 هدفا.

الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك وبيراميدز

ويحتل أشرف بن شرقي صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 4 أهداف ويليه كلا من ثنائي الزمالك السابق، محمود علاء ومصطفى محمد، بالإضافة إلى إبراهي عادل لاعب بيراميدز السابق أيضًا برصيد 3 أهداف لكل منهم.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 46 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة أيضًا.

