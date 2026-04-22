الدوري المصري

المصري

17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

21:30

سيلتا فيجو

تفوق أبيض ولاعب أهلاوي الهداف.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة الغد

كتب : يوسف محمد

03:00 ص 22/04/2026
    لاعبي الزمالك وبيراميدز
    مواجهة الزمالك وبيراميدز
    خلال مباراة الزمالك وبيراميدز
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (3)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (2)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (1)
    مواجهة الزمالك وبيراميدز (7)
    الزمالك وبيراميدز
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (3) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (5)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (4) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (5) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)
    لقطات من مباراة الزمالك وبيراميدز (6)
    الزمالك وبيراميدز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز، غدا الخميس في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة الغد هى المباراة رقم 26 التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها الفريقان معا في 25 مباراة من قبل.

وخلال 25 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين من قبل، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 14 مباراة، تلقى الهزيمة في 4 مباريات وحضر التعادل في 6 لقاءات.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في مرمى بيراميدز 56 هدفا، فيما تلقت شباك الأبيض 39 هدفا.

الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك وبيراميدز

ويحتل أشرف بن شرقي صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 4 أهداف ويليه كلا من ثنائي الزمالك السابق، محمود علاء ومصطفى محمد، بالإضافة إلى إبراهي عادل لاعب بيراميدز السابق أيضًا برصيد 3 أهداف لكل منهم.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 46 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 44 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة أيضًا.

طهران رفضت التمديد.. ما هي السيناريوهات المحتملة بعد انتهاء هدنة 8 أبريل؟
ترامب: باراك أوباما منح إيران 1.7 مليار دولار نقلت بطائرة بوينج 757 إلى
ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
خبير سيارات: الأسعار لن تنخفض سريعاً.. والاضطرابات تخنق السوق
ضربة موجعة للأهلي في توقيت حاسم.. هل انتهى موسم يوسف بلعمري؟
