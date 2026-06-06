رقم تاريخي ينتظر حسام حسن في كأس العالم 2026

"قبل مواجهة البرازيل".. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، التي سيشارك فيها المنتخب الوطني بالبطولة بقيادة حسام حسن.

ويعود المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما غاب عن المشاركة في النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في قطر عام 2022.

إنجاز تاريخي ينتظر حسام حسن في كأس العالم

وينتظر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، تحقيق إنجازا تاريخيا في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وحال تمكن حسن من قيادة الفراعنة لتحقيق الفوز في أي مباراة البطولة، سيصبح أول مدرب يحقق انتصارا مع منتخب مصر في المونديال.

ولم يتمكن الفراعنة من تحقيق أي فوز خلال مشاركتهم السابقة بالبطولة، على الرغم من المشاركة في 3 نسخ مختلفة بالبطولة، أعوام 1934، 2018 و2022.

ولعب منتخب مصر في الثلاث بطولات 7 مباريات، لم يتمكن خلالهم من تحقيق أي فوز، تلقى خلالهم الهزيمة في 5 مباريات وتعادل في لقائين.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

ويستهل منتخب مصر مبارياته في البطولة، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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