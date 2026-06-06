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تامر أمين: النيابة العامة كشفت تفاصيل صادمة في قضية نخنوخ

كتب : داليا الظنيني

08:05 م 06/06/2026

صبري نخنوخ

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أكد الإعلامي تامر أمين، أن بيان النيابة العامة في قضية صبري نخنوخ وضع النقاط فوق الحروف وأظهر أمورًا كثيرة كان الرأي العام يتكهن بها خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأضاف أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن البيان الرسمي الصادر عن النيابة ليس كلامه ولا كلام المجتهدين على مواقع التواصل، بل كلام رسمي إثر تحقيقات مدققة ومفصلة، والنيابة هي المؤتمنة على الحق العام.

وأشار إلى أن النيابة أكدت تزعم صبري نخنوخ وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة، متخذين من شركة أمن وحراسة ستارة لنشاطهم الإجرامي.

وتابع أن "التفتيش أسفر عن ضبط بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وأسلحة صوت وضغط هواء و1000 طلقة تقريبًا، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، وعشر قطع أثرية، وحيوانات برية شرسة".

وشدد تامر أمين على أن فحص هواتف المتهمين كشف تسجيلات تنم عن ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، مؤكدًا أن النيابة تجري تحقيقات مالية موازية.

وأكد أن كل هذه اتهامات حاليًا، والمحكمة وحدها من ستبت في النهاية إما لصالح المتهمين أو عليهم، مقدمًا التحية للنيابة العامة على بيانها الوافي والشامل، ومؤكدًا أن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد.

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